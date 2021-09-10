Кто больший иноагент | Куб

“Нет иноагентов, есть журналисты,” - скандирует независимая российская пресса.

На фоне выборов в Госдуму несколько редакций, включая телеканал “Дождь” и расследовательское издание “The Insider”, попали в список СМИ-иноагентов.

Журналисты, опасаясь удушающих штрафов, вышли на акции протеста.

Глава ЦИКа Элла Памфилова разрешила СМИ-иноагентам работать на выборах, предупредив, что их задача - “не вмешиваться, а освещать”.

Кому можно доверять? Работают ли независимые СМИ в России на Запад или раскрывают неприглядную правду? Разбираемся в “Кубе”.

Власти настаивают на том, что попавшие в список работают на Запад.

"В России не существует независимых СМИ, - считает юрист и прокремлевский общественный деятель Илья Ремесло. - Это полная химера. У каждого СМИ есть владелец, есть заказчик, который платит деньги журналистам, и они вынуждены придерживаться определенного тренда в своих расследованиях и материалах, которые они выпускают".

1 сентября журналисты потребовали аннулировать действующий список “иностранных агентов” и предложили свои поправки в законодательство. Их прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы - да, будем обсуждать с экспертами, - сказал он. - Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что должен еще парламент сформироваться, и комиссии, и так далее".

"Этот статус - не только ярлык, не только такая проблема, связанная со стигматизацией, но и серьезные финансовые риски, - считает Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ, которого власти также признали иноагентом. - Некоторые СМИ принимают решение о закрытии. В целом, мы наблюдаем не только движение со стороны государства с целью представить какие-то новые варианты цензуры и давления на журналистов, но и со стороны журналистского сообщества, которое объединяется, которое высказывает свое недовольство происходящими событиями, которое солидаризируется, заявляет о необходимости изменить законодательство".

Это в определенном смысле изменило статус-кво, все, что происходит, и движения с обеих сторон для какого-то диалога, потому что, конечно, в таком формате для журналистов работать становится токсично и иногда просто невозможно. Галина Арапова Центр защиты прав СМИ

А что думаете вы? Нужен ли закон о СМИ-иноагентах? Кому вы доверяете больше: властям или независимым журналистам? Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, высказывайте ваше мнение, и до новых встреч в “Кубе”.