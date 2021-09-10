Кто больший иноагент | Куб

Кто больший иноагент | КубКомментарии
“Нет иноагентов, есть журналисты,” - скандирует независимая российская пресса.
На фоне выборов в Госдуму несколько редакций, включая телеканал “Дождь” и расследовательское издание “The Insider”, попали в список СМИ-иноагентов.
Журналисты, опасаясь удушающих штрафов, вышли на акции протеста.
Глава ЦИКа Элла Памфилова разрешила СМИ-иноагентам работать на выборах, предупредив, что их задача - “не вмешиваться, а освещать”.
Кому можно доверять? Работают ли независимые СМИ в России на Запад или раскрывают неприглядную правду? Разбираемся в “Кубе”.
Власти настаивают на том, что попавшие в список работают на Запад.
"В России не существует независимых СМИ, - считает юрист и прокремлевский общественный деятель Илья Ремесло. - Это полная химера. У каждого СМИ есть владелец, есть заказчик, который платит деньги журналистам, и они вынуждены придерживаться определенного тренда в своих расследованиях и материалах, которые они выпускают".
1 сентября журналисты потребовали аннулировать действующий список “иностранных агентов” и предложили свои поправки в законодательство. Их прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы - да, будем обсуждать с экспертами, - сказал он. - Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что должен еще парламент сформироваться, и комиссии, и так далее".
"Этот статус - не только ярлык, не только такая проблема, связанная со стигматизацией, но и серьезные финансовые риски, - считает Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ, которого власти также признали иноагентом. - Некоторые СМИ принимают решение о закрытии. В целом, мы наблюдаем не только движение со стороны государства с целью представить какие-то новые варианты цензуры и давления на журналистов, но и со стороны журналистского сообщества, которое объединяется, которое высказывает свое недовольство происходящими событиями, которое солидаризируется, заявляет о необходимости изменить законодательство".
А что думаете вы? Нужен ли закон о СМИ-иноагентах? Кому вы доверяете больше: властям или независимым журналистам? Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, высказывайте ваше мнение, и до новых встреч в “Кубе”.