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Литва

ЕСПЧ запретил высылать мигрантов из Литвы

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 Лев Удольский
Migrants near Lithuanian border
Migrants near Lithuanian border   -   Авторское право  PETRAS MALUKAS/AFP or licensors
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил литовским властям высылать из страны пятерых афганских беженцев, попавших в Литву со стороны Беларуси. Данный запрет действует до 29 сентября. По данным ЕСПЧ, беженцы стремились попасть на территорию Евросоюза, чтобы получить политическое убежище. Афганцы утверждают, что бежали после того, как к власти в их стране пришло движение «Талибан», и их жизнь оказалась в опасности. В настоящее время литовские власти пытаются установить, действительно ли эти пятеро беженцев находятся на территории Литвы.