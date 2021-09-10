ЕСПЧ запретил высылать мигрантов из Литвы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил литовским властям высылать из страны пятерых афганских беженцев, попавших в Литву со стороны Беларуси. Данный запрет действует до 29 сентября. По данным ЕСПЧ, беженцы стремились попасть на территорию Евросоюза, чтобы получить политическое убежище. Афганцы утверждают, что бежали после того, как к власти в их стране пришло движение «Талибан», и их жизнь оказалась в опасности. В настоящее время литовские власти пытаются установить, действительно ли эти пятеро беженцев находятся на территории Литвы.