Дания отменила все ограничения

Дания в ночь на пятницу стала первой страной ЕС, отменившей все коронавирусные ограничения. Ещё в конце августа правительство перестало считать ковид-19 "опасным для общества заболеванием", и таким образом минздрав лишился права возобновлять дейстия ограничений по истечении очередного срока, который в с четверга на пятницу и закончился.

Йенс Лундгрен, вирусолог:

"Дания снимает ограничения потому, что что вакцинация была очень успешной и, как следствие, пандемия в нашей стране взята под контроль. Поэтому с оставшимися случаями заражений наша система здравоохранения вполне способна справиться".

В Дании один из самых высоких в мире показателей иммунизации: полностью привиты более 80% граждан старше 12 лет.

Магнус Хеунике, министр здравоохранения Дании:

"Повседневная жизнь остаётся такой же, свобода так же не ограничена. Но было бы хорошо сохранить и полезные привычки: мыть и дезинфицировать руки, если у вас есть симптомы — провериться; если результат позитивный — изолироваться, чтобы не распространять вирус и не запустить новую цепочку заражений. Вирус по-прежнему среди нас, но теперь у нашего общества есть очень сильное оружие: вакцины, тестирование и всё прочее".

С огромной радостью новость встретили, в первую очередь, владельцы кафе и ресторанов, которые смогут теперь работать как раньше.

Ральф Маркер, владелец кафе:

"Это очень хорошо, я надеюсь, что что мы сможем вернуться к нормальной работе, чтобы больше не проверять людей, чтобы больше не было ограничений. Это здорово".

Определённые ограничения сохраняются в аэропортах, по-прежнему действуют жёсткие правила въезда для иностранцев, надеть маску могут потребовать в больнице и на приёме у врача, а правительство сохраняет право закрыть учебные заведения в случае новой инфекционной вспышки.