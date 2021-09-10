Избежать катастрофы: ООН призывает разморозить активы Афганистана

Без экономической помощи Афганистан откатится "на несколько поколений назад" . С таким предупреждением выступила на заседании Совета Безопасности глава миссии ООН в этой стране Дебора Лайонс.

Организация призвала международное сообщество выделить средства, заблокированные после захвата власти талибами, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

"Вполне понятна цель отказать де-факто в предоставлении средств администрации "Талибана". Однако неизбежным следствием будет серьезный экономический спад, который ввергнет миллионы в нищету и голод, породит волну беженцев из Афганистана и действительно отбросит эту страну на несколько поколений назад", - заявила в Нью-Йорке спецпосланник ООН.

Россия рассчитывает, что Афганистан получит доступ к замороженным финансовым активам, заявил также постпред РФ при ООН Василий Небензя. После прихода к власти движения "Талибан" США заморозили активы Афганистана, а МВФ, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов в стране.

Сегодня 72% 38-миллионного населения страны живут за чертой бедности (меньше, чем на доллар в день). Если ничего не будет сделано, этот показатель может вырасти до 97% к середине следующего года, считают эксперты ООН.

В четверг первые самолёты с гуманитарной помощью из Пакистана, Казахстана и Бахрейна приземлились в аэропорту Кабула. Как уточнил посол Пакистана, приоритетными направлениями доставки продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования станут провинции Кандагар, Герат и Хост.