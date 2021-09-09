Премьера картины «Капитан Волкогонов бежал» совместного российско-эстонско-французского производства прошла на Венецианском кинофестивале. Режиссёры ленты – Наташа Меркулова и Алексей Чупов, по словам которого это «не историческая драма, а сказка, основанная на мотивах из реальной истории». Наташа Меркулова также отметила, что речь не идёт об «историческом фильме», и что действие происходит в «выдуманном мире»:

– Не только Россию, в общем, рассматриваем в этом фильме. Нам кажется, это такое универсальное высказывание, где нас вообще беспокоит мир, то, что с миром сейчас происходит.

На фестивале также был представлен фильм «Freaks Out» итальянского режиссёра Габриэля Майнетти. Действие картины происходит в оккупированном Риме в 1943 году. Главные герои – четыре цирковых артиста, которые остаются не у дел, когда владелец цирка исчезает.

Известная американская актриса Джейми Ли Кёртис получила «Золотого льва» за выдающиеся карьерные достижения. В своём выступлении по случаю этого награждения 62-летняя Кёртис выразила благодарность своим родителям.