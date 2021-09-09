Число жертв взрыва в Ногинске выросло до 7

Растёт число жертв взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 10-летнего мальчика и двух девушек — сообщают информагентства со ссылкой на МЧС. Таким образом подтверждена гибель семи человек. 15 жильцов дома пострадали.

Взрыв произошёл в среду утром в квартире многодетной семьи на третьем этаже. Наиболее вероятной причиной ЧП называют утечку газа, оставленного на ночь для обогрева.

В результате взрыва повреждены несколько квартир, обрушились перекрытия со второго по пятый этаж и часть фасада.