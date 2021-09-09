В Париже опросят свидетелей терактов 2015 года

В Париже, где стартовал исторический процесс по делу о скоординированных терактах 2015 года, второй день суда посвящен подготовке к опросу свидетелей и работе с адвокатами сторон.

Всего суду предстоит разобраться с 20 подозреваемыми в пособничестве террористам, единственный выживший исполнитель нападений 15 года - Салах Абдеслам - на открытии процесса в среду вел себя провокационною.

Адвокат потерпевших Механа Муху предупреждает: "Абдеслам заговорил, я думаю, что он продолжит провоцировать, сначала он провоцировал молчанием, теперь своими речами. Смотрите, он сказал вчера: "Я боец Аллаха", он не сказал "Я борюсь во имя Аллаха... видите?" Аллах его ни о чем не просил. Нам нужно очень внимательно отнестись к тому, чтобы они не использовали суд как площадку для выражения своих смертоносных идей".

Всего за 9 месяцев суда через него пройдут почти 2 тысячи человек - выжившие в терактах, сторонние наблюдатели, семьи погибших.

"Председатель суда принимает необходимые меры, он тверд, производит хорошее впечатление, сразу задал верный тон", - рассказывает свидетель, Тьерри. - Он явно не попадается на все эти уловки, я ему доверяю".

В серии синхронных нападений 13 ноября 2015 года в Париже погибли 130 человек, свыше 400 получили ранения. В МВД Франции заявили о высоком риске новых терактов в период судебного процесса, полиция переведена в режим повышенной бдительности.