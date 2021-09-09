Италия: «грин-пассы» разрушают правящую коалицию

Правящая коалиции Италии — под угрозой развала. Всему виной — санитарные пропуска.

Если премьер-министр Марио Драги выступает за повсеместное использование «грин-пассов» и обязательную вакцинацию, то Маттео Сальвини и его партия «Лига», входящая в правящую коалицию, вместе с оппозицией голосуют «против».

«Я разговаривал с премьер-министром Драги, и он не сказал ничего по поводу распространения "грин-пассов" на всех работников публичного и частного секторов. Это отличается от того, что я читаю в газетах, и меня это успокаивает», — говорит Маттео Сальвини.

Сегодня жители Италии должны предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный тест или справку о перенесенной болезни для похода в рестораны, спортзалы, театры и музеи, а также для проезда на междугородних поездах и автобусах. В то же время в парламенте страны продолжаются дебаты о возможном распространении «грин-пассов» и на другие сферы. Пока принятие такого решения власти отложили.