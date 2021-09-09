В Будапеште хотят спасти неон

Более тысячи человек подписали петицию с требованием спасти неоновые вывески на улицах Будапешта. Старые разноцветные указатели некогда определяли облик ночного города, но за последние десятилетия большинство из них исчезли: и из-за старости, и из-за того, что сегодня неон уже не настолько моден, как полвека назад.

Луца Паткош, автор петиции:

"Это большая ценность, за каждой такой вывеской множество интересных историй. Как их делали, какую информацию они отражали, кто их создавал. Они, на мой взгляд, стоят того, чтобы их сохранить и продолжать рассказывать эти истории".

Улицы Будапешта стали массово расцвечивать неоном в конце 60-х. В те годы власти города собирались сделать его похожим на Париж. Авторы петиции намерены сохранить хотя бы часть этого наследия.

Тамаш Рачко, автор петиции:

"Если их не отдадут в частную коллекцию и не выбросят на свалку, мы будем счастливы. Специально для них можно было бы открыть музей, как в Варшаве и Вене. Ещё одно решение — если неоновая вывеска мешает, её можно перенести в какое-нибудь другое место".

Причём некоторые вывески уже реставрируют в оригинальном виде.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Это первая отреставрированная неоновая вывеска. Сейчас их осталось совсем немного, хотя несколько десятилетий назад на улицах венгерской столицы их были тысячи".