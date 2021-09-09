Число жертв пожара в COVID-госпитале в Тетово возросло до 14

По меньшей мере 14 человек погибли при пожаре в больнице для пациентов с тяжелой формой коронавируса в Северной Македонии. Еще несколько — пострадали.

В среду вечером в здании временного COVID-госпиталя в городе Тетово прогремел взрыв. Сразу после этого начался пожар. Огонь быстро распространился по всему комплексу.

Пожарные потушили возгорание менее чем за час, но избежать жертв не удалось.

По словам властей, причиной трагедии стал взрыв кислородных баллонов, которые использовали для лечения больных.

На место пожара прибыл премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. Он назвал случившееся «действительно трагическим событием».

В стране объявлен трехдневный траур.

Пожар в Тетово — не первый случай взрыва кислородных баллонов в COVID-госпиталях. В прошлом декабре в больнице турецкого Газиантепа при похожих обстоятельствах погибли десять человек. Столько же жизней в ноябре 2020-го унес пожар в госпитале города Пеатра Ниамт в Румынии.