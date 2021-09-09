Франция в этот четверг прощается с Жан-Полем Бельмондо. Он скончался в понедельник на 89-м году жизни. В тот же день стало известно, что любимому актёру французов будут возданы национальные почести.

Церемония прощания состоится в парижском Доме инвалидов - архитектурном комплексе, включающем в себя помимо прочего некрополь военных. Она начнётся в 16.30 по местному времени (17.30 по Москве) с речи президента Республики Эммануэля Макрона.

На церемонию приглашены члены семьи "патриарха", политики, деятели спорта и культуры. Тысяа счастливчиков из публики, у которых есть санитарный протуск, также будут допущены в Дом инвалидов. Остальные смогут наблюдать за церемонией на гигантских экранах, установленных во дворе. Ведущие французские телеканалы будут вести прямую трансляцию.

По окончании церемонии (в 19.30 по местному времени), двери Дома инвалидов, где установлен гроб с телом "Бебеля", откроются для всех жеающих проститься с ним. Некоторые, как констатировали жруналисты Франс-Пресс, ждут этой минуты с 7 утра.

Похороны в узком семейном кругу состоятся в пятницу утром в церкви Сен-Жермен-де Пре, сообщил СМИ его единственный сын Поль (всего у Бельмондо было четверо детей от двух браков).

Несмотря на то, что после перенесённого 15 лет назад инсульта, Бельмондо прекратил карьеру в кино и крайне редко показывался на публике, до самой смерти французы называли его "национальным достоянием". Те, кому довелось с ним сталкиваться в жизни, восхищались его простотой, отзываясь о Бельмондо как о "приятеле или члене семьи".

Карты с надписью "Червовый туз Бебель!" THOMAS COEX/AFP or licensors

Доказательством немеркнущей любви французов к "великолепному", стали 4,2 миллиона зрителей, которые прильнули накануне к телеэкранам, чтобы в десятяй раз посмотреть "Профессионала".

Жан-Поль Бельмондо оставил после себя 80 фильмов, в большинстве из которых он выполнял трюки сам. В понедельник ушёл из жизни последний из "шайки Консерватории" - группы фрондирующих студентов выпуска 1950 года, добившихся известности. До него не стало Жана Рошфора, Клода Риша, Жан-Пьера Мариэля, Жан-Пьера Моки и Ги Бедоса.

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