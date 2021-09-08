"Король смеха" на Венецианском фестивале

На Венецианском кинофестивале показана ещё одна итальянская лента – «Король смеха». Режиссёр фильма – Марио Мартоне, ранее уже представлявший на фестивале свои работы. Картина посвящена жизни известного неаполитанского актёра и сценариста Эдуардо Скарпетты.

Действие французского фильма «Событие» режиссёра Одри Диван происходит в 1960-е годы. Главная героиня вынуждена сделать подпольный аборт.

– Мои представления о подпольных абортах настолько отличались от того, что, как я узнала, происходит в действительности, что я была просто потрясена, – говорит Одри Диван. – А потом, мне очень нравится, как пишет Анни Эрно, её стиль – чистый и очень интуитивный, и мне сразу захотелось это экранизировать.

78-й Венецианский кинофестиваль продлится до 11 сентября.