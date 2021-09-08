Таджикистан: парад прошел без военной техники

В Душанбе прошел военный парад в честь 30-летия независимости Таджикистана. В мероприятии приняли участие около 30 тысяч военнослужащих, но, в отличие от предыдущих годов, на смотре не было представлено ни одной единицы военной техники.
Парад принимал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В своей речи он отметил напряженную ситуацию в регионе, установившуюся после прихода к власти талибов в соседнем Афганистане: «В этих условиях руководству вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа».
Ранее в ОДКБ выразили обеспокоенность по поводу неблагоприятной ситуации на таджикско-афганской границе. В организации подчеркнули, что в регионе сохраняется опасность международного терроризма и религиозного экстремизма.
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