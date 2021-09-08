Вместо Суэца - Северный морской путь

Ледокол "50 лет Победы" вышел из порта Мурманска и прокладывает себе путь через замёрзшие воды Северного Ледовитого океана к Северному полюсу. Но даже в этой стране льда и снега чувствуется влияние изменения климата.

Большая часть ледяного покрова образуется сейчас в течение года и летом быстро тает. Многолетний лед толще и прочнее, потому что он образуется в течение нескольких лет и теряет соль, что затрудняло прокладку пути ледоколу. ет прокладку пути ледоколу. Капитан ледокола Дмитрий Лобусов рассказывает:

"В девяностые годы - в начале двухтысячных лёд был гораздо серьёзнее, сложнее, толще, много было многолетнего. Сейчас практически мы не встречаем такого льда. Влажность повысилась, да, изменилась - мы, моряки, за этим следим - циклональная деятельность, по другому стали циклоны ходить. Мало того, буквально сегодня тут вспоминали: раньше до полюса летом без соолнечных очков доехать было просто невозможно, солнце светило. А сейчас солнца вы даже и не увидите".

"50 лет Победы" Лобусова - часть ледокольного флота, эксплуатируемого государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом". Этот ледокол достигал Северного полюса 59 раз, а в этом путешествии перевозит группу подростков, выигравших конкурс.

Москва рассматривает освоение Арктики как историческую миссию и уже имеет огромные проекты по освоению её природных ресурсов. В связи с потеплением климата Россия возлагает большие надежды на круглогодичное использование Северного морского пути, позиционируя его как конкурента Суэцкому каналу.

"Ключевым преимуществом России является не только наличие ледокольного флота, но и наличие Северного морского пути, потому что у нас есть Севморпуть с уже достаточно развитой, обустроенной инрфраструктурой. Маршрут Северного морского пути экономически эффективен, он может быть востребован в мире для гражданских судоходных перевозок", - говорит Сергей Кондратьев, старший эксперт Института энергии и финансов.

Северный морской путь соединяет Тихий океан с Атлантикой через арктические воды России. Такой Маршрут между Восточной Азией и Европой значительно короче, чем через Суэцкий канал. С отступлением ледяного покрова Москва планирует перейти на круглогодичную навигацию к 2030 году.

В настоящее время здесь невозможно судоходство без ледоколов, лишь летом оно открыто для некоторыех специализированных судов. Государственные российские компании, такие, как "Газпромнефть", "Норильский никель" и "Роснефть" уже имеют крупные проекты в Арктике по добыче нефти, газа и полезных ископаемых.