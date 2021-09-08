Новая высота протестов

Французский "человек-паук", скалолаз-экстремал Ален Робер выразил протест против введенных во Франции санитарных пропусков, взяв новую высоту: без специального снаряжения он буквально с голыми руками поднялся на одну из башен делового квартала Ла Дефанс в Париже. К скалолазу-одиночке в этот раз присоединились единомышленники, также протестующие против санитарных ограничений. Акция закончилась задержанием в полицейском участке - за создание угрозы жизни.