Иран: обогащал и будет обогащать

Иран увеличил запасы обогащенного урана в четыре раза за три последних месяца, сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии в квартальном отчете.

Тегеран и группа стран-посредников с апреля ведут переговоры о возможности восстановления иранской ядерной сделки в ее первоначальном виде. Тем временем постперед Ирана призвал МАГАТЭ сохранять нейтралитет, отметив, что в отсутствие сделки требования прекратить обогащение урана незаконны.