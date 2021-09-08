Сирия: правительственные силы обстреляли районы на северо-западе страны

В результате обстрела районов на северо-западе Сирии, как сообщается, погибли по меньшей мере четыре человека. Среди них женщина и ребенок. Ранены более десяти человек. Активисты оппозиции утверждают, что обстрел совершен правительственными силами во вторник 7 сентября.
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