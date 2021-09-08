Браслеты Марии-Антуанетты выставят на торги

Аукционный дом Christie's выставит на продажу в Женеве два браслета с бриллиантами, принадлежавшие королеве Франции Марии Антуанетте, супруге Людовика XVI. Торги пройдут 9 ноября. Оценочная стоимость ювелирных изделий - три миллиона семьсот тысяч евро. По итогам торгов, как ожидается стартовая сумма будет многократно превышена. Каждый из браслетов украшен тремя рядами бриллиантов, которые могут быть соединены в одно колье.

Мари-Сесиль Сизамоло, эксперт Christie's: "Дело не только в том, что эти бриллианты сами по себе изумительны, и, что этот браслет на своем запястье носила Мария-Антуанетта. Изделие создано таким образом, что оно струится, как будто вы носите одежду из ткани".

Браслеты были заказаны Марией-Антуанеттой у ювелира Шарля Огюста Бёмёра в 1776 году в Париже за 250 тысяч ливров. В 18 столетии это была огромная сумма. Королеву обвиняли в расточительстве и любви к роскоши в то время, как народ Франции бедствовал. После свержения монархии Марию-Антуанетту арестовали. В октябре 1793 года ее казнили на гильотине.