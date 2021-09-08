На Кубе отпраздновали день девы Марии из Реглы

Жительницы Кубы молятся деве Марии из Реглы — одной из любимых святых афрокубинцев. 7 сентября католики острова отметили её день.

В этом году главная просьба верующих — приблизить конец пандемии коронавируса. Количество заражений COVID-19 в стране растет: каждый день власти регистрируют около семи тысяч новых случаев заболевания.

Культ девы Марии из Реглы или Йемайи, как её также называют, пришел на Кубу из верований африканского народа йоруба. Её считают владычицей морей, и поэтому её статуэтки одевают в платья синего цвета.