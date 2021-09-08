На Кубе отпраздновали день девы Марии из Реглы

Жительницы Кубы молятся деве Марии из Реглы — одной из любимых святых афрокубинцев. 7 сентября католики острова отметили её день.
В этом году главная просьба верующих — приблизить конец пандемии коронавируса. Количество заражений COVID-19 в стране растет: каждый день власти регистрируют около семи тысяч новых случаев заболевания.
Культ девы Марии из Реглы или Йемайи, как её также называют, пришел на Кубу из верований африканского народа йоруба. Её считают владычицей морей, и поэтому её статуэтки одевают в платья синего цвета.
Другие No Comment
Таджикистан: парад прошел без военной техники
Взгляд на наш мир из будущего
Викинги и англосаксы нашли друг друга на поле боя в Восточной Англии
Мировая премьера: на самолете в туннеле со скоростью 245 км/ч
"Горячие деньки" для афганских торговцев оружием
Токио прощается с Паралимпийскими играми
Чемпионат по стрижке маллет
Чемпионат мира по метанию пирогов
Игры с китами
На Шри-Ланке родились слонята-близнецы
Владельцы редких автомобилей показали свои сокровища
Миграция горбатых китов
Нигерия: почти сто детей вернулись домой из заточения
ЦАР: мужчины в индустрии маникюра
Капибары в Буэнос-Айресе