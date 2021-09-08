Байден: "Весь мир в опасности"

Президент США Джо Байден посетил во вторник штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, по которым пришёлся основной удар урагана Ида. Осмотрев разрушения, Байден заявил, что речь идёт о последствиях глобальных климатических изменений, которые угрожают населению всей планеты:

– Наша страна и весь мир в опасности, без преувеличений. Это факт. Нас предупреждали, что через десять лет экстремальные погодные условия станут ещё более экстремальными, и теперь это время наступило. Глядя на имеющиеся даные, на разрушения и горе, которое обрушилось на стольких людей, можно это почувствовать. Не понять, а именно почувствовать, попробовать на вкус, ощутить.

Белый дом попросит Конгресс выделить более восьми миллиардов долларов на восстановительные работы. Президент отметил, что при сооружении новых объектов инфраструктуры следует учитывать измененившиеся климатические условия.