Талибы запретили освещать протесты

Анелиз Борхес, Euronews

"Группа журналистов была задержана, а их оборудование было конфисковано во время акции протеста в столице Афганистана Кабуле сегодня утром. Боевики движения "Талибан", численность которых значительно превосходила протестующих, заявили журналистам, что им приказано удалить всех с места событий, и что освещение таких протестов отныне в Афганистане недопустимо и считается незаконным.

Моего продюсера задержали, и он потом рассказал мне, что его избили три боевика-талиба, конфисковали его телефон и бумажник. Потом его отпустили, и хотя он пережил сильное потрясение, но говорит, что хочет продолжать работать. Тут сейчас многие мужчины и женщины, так же, как и он, говорят, что хотят продолжать документировать то, что происходит в их стране, несмотря на насилие, которому они будут подвергаться.

Мы узнали ещё, что группа женщин, протестовавших на этом месте, также была задержана, и мы не имеем сведений о том, целы ли они, были ли освобождены или нет.

Это, конечно, очень тревожный сигнал касательно того, что может произойти здесь, в Афганистане, и это происходит на следующий день после того, как талибы объявили о формировании своего правительства, довольно жесткого правительства, состоящего из 33 мулл, 4 из которых находятся под санкциями США".