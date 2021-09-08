ЕС и США не считают правительство талибов инклюзивным

Новое правительство Афганистана не похоже на инклюзивную и репрезентативную структуру, отражающую богатое этническое и религиозное разнообразие Афганистана. Об этом заявили во внешнеполитической службе Европейского Союза после того, как талибы объявили состав временного кабинета министров.

В него вошли только члены движения "Талибан", подавляющее большинство из которых пуштуны, населяющие южные районы страны. Председателем правительства стал Мохаммад Хасан, чье имя значится в санкционном списке ООН. Возглавившего МВД Сираджуддина Хаккани разыскивает ФБР за нападения на американские войска. Женщин-министров нет.

В среду, покинувший Афганистан теперь уже бывший президент Ашраф Гани, принес извинения афганскому народу за то, "что не мог сделать так, чтобы все закончилось иначе". Решение уехать из Кабула Гани назвал самым трудным в своей жизни. Он так же отрицал, что бежал из Афганистана с крупной суммой денег.

Тот факт, что состав временного кабмина талибов не включает представителей других групп, не говорит в пользу стремления Афганистана к международному сотрудничеству. Об этом сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном на авиабазе Рамштайн. Не считают инклюзивным афганское правительство и США - о чем заявил Блинкен. Ранее во время визита в Катар, американский дипломат встретился с афганскими беженцами.

Между тем в Китае положительно оценили создание правительства движением "Талибан". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин отметил:"Китай придает большое значение объявлению талибов о формировании временного правительства и некоторых важных кадровых договоренностях. Это положило конец более чем трехнедельной анархии в Афганистане и является необходимым шагом для восстановления порядка и возрождения страны".

Россия, как и подавляющее число государств, пока не планирует каких-либо переговоров с новыми афганскими властями и будет очень внимательно следить за всеми шагами, которые сделают в Кабуле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.