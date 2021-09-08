Процесс 13 ноября 2015: Салах Абдеслам заговорил

Салах Абдеслам — единственный из группы террористов, оставшийся в живых после атак 2015-го — появился на заседании суда в парижском Дворце юстиции в черной рубашке и черной хирургической маске. В ответ на вопрос о профессии подсудимый заявил, что оставил свою прежнюю работу для того, чтобы стать бойцом «Исламского государства».

Так в Париже начались слушания по делу о терактах 13 ноября 2015-го года. Тогда боевики ИГ захватили театр «Батаклан», попытались взорвать стадион «Стад де Франс» и обстреляли террасы ресторанов в районе Бастилии. 130 человек погибли.

«Я не удивился. Он повел себя точно так же, как и в Брюсселе. Удивляет только то, что вместо того чтобы совсем не разговаривать, он ответил на половину вопросов, например, назвал свой адрес. Чувствуется, что за его поведением не стоит большой логики», — говорит глава ассоциации пострадавших Life for Paris, переживший нападение на «Батаклан», Артур Денуво.

«Я не ожидал ничего особенного, но когда я его увидел, это вызвало во мне какие-то ощущения. Я удивился, когда рассмотрел его лицо. Он немного изменился. Отрастил бороду. Но я встречусь с ним лицом к лицу, посмотрю на него. Мне не страшно», — уверен переживший теракт Тьерри.

Судебный процесс продлится девять месяцев. На нем выступят более 300 адвокатов.

«Перед нами — пропасть, наполненная насилием и ужасом. Цель этого уголовного процесса, у которого есть свои очень четкие правила, —переосмыслить то, что произошло, создать более логичную картину. Чтобы отойти на шаг назад и начать оправляться от произошедшего», — считает адвокат одного из пострадавших Поль-Матье де ля Фоата.

Кроме Салаха Абдеслама, которому грозит пожизненное заключение, перед судом предстанут 13 его пособников, снабжавших террористов оружием или помогавших им финансово. Дела еще шести обвиняемых рассмотрят в их отсутствие.