Небесная команда: 10 лет со дня трагедии ярославского "Локомотива"

Ярославский "Локомотив" впервые сыграет на льду в трагическую для клуба дату — 7 сентября. Именно в этот день ровно 10 лет назад самолет с основным составом хоккейной команды разбился при взлете в аэропорту Туношна.

С самого утра в Ярославле проходят траурные мероприятия, почтить память погибших смогут все желающие. Кроме панихиды в Успенском соборе и на Леонтьевском кладбище, где похоронены хоккеисты и сотрудники клуба, пройдет возложение цветов к мемориалу "Хоккейное братство" рядом с "Ареной-2000". Мемориал был открыт на вторую годовщину трагедии и представляет собой 37 стилизованных клюшек - по количеству членов команды "Локомотив", погибших в авиакатастрофе, - собранных в единую конструкцию, визуально представляющую собой взлетающий самолет и падающую птицу. Также памятные мероприятия пройдут на месте трагедии и на стадионе.

Погибшие в авиакатастрофе члены команды "Локомотив" Ben Liebenberg/AP2011

Завершит день памяти первый за 10 лет матч КХЛ между "Локомотивом" и минским "Динамо". Именно его так и сыграли в сезоне 2011/2012 (команда направлялась в Минск). После трагедии ярославская команда снялась с чемпионата. На протяжении семи сезонов КХЛ не проводила матчей 7 сентября, посвящая этот день памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников "Локомотива". Однако с сезона-2018/2019 в расписание снова вернулись игры в этот день, неизменным оставалось только одно - не играл "Локомотив".

Место крушения самолета Як-42 Misha Japaridze/2011 AP

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона против местного "Динамо". Однако до места назначения спортсменам не удалось добраться - в 16:00 мск самолет Як-42, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонка и разрушился. На борту самолета находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Официальное расследование катастрофы провёл Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Непосредственной причиной катастрофы были названы нажатия кем-то из пилотов на тормозные педали во время разбега самолёта.

На 9 сентября 2021 года к 10-ой годовщине авиакатастрофе в прокат выходит фильм "Небесная команда", посвященный истории ярославского "Локомотива", его болельщикам и трагической странице в жизни клуба.

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Авиакатастрофа с ярославским "Локомотивом" — это первая в современной истории России подобная трагедия, в которой погибает основной состав спортивной команды.

5 января 1950 года при заходе на посадку в сложных метеоусловиях в свердловском аэропорту Кольцово потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ли-2. Все 19 человек, находившихся на его борту, погибли. Среди них были 11 хоккеистов, врач и массажист команды ВВС, которая летела на матч чемпионата СССР против команды "Дзержинец".

Чудом избежал гибели один из самых известных советских хоккеистов Всеволод Бобров. Форвард опоздал к вылету, хотя самолет задержали из-за него на целых два часа. Сам Бобров писал, что его впервые в жизни подвел всегда исправный будильник, и он проспал.

11 августа 1979 года над городом Днепродзержинск (Украина) самолет Ту‑134, выполнявший рейс Ташкент‑Минск, столкнулся с самолетом, летевшим из Челябинска в Кишинев. Погибли 178 человек (165 пассажиров и 13 членов экипажа), включая 17 членов футбольной команды "Пахтакор" из Узбекистана, выступавшей в то время в высшей лиге. Команда летела в Минск на игру с местными динамовцами.

На 9 сентября 2021 года к 10-ой годовщине авиакатастрофе в прокат выходит фильм "Небесная команда", посвященный истории ярославского "Локомотива", его болельщикам и трагической странице в жизни клуба.