Талибы открыли стрельбу на демонстрации против Пакистана в Кабуле - корреспондент Euronews

Талибы открыли стрельбу в воздух для разгона демонстрации против Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает собственный корреспондент Euronews в Афганистане Анелиз Боржес.

Как сообщает агентство AFP, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги". Как утверждается, талибы открыли огонь, чтобы разогнать протестующих.

Афганское агентство Asvaka сообщает, что талибы задерживают протестующих. По данным телеканала Tolo News, среди задержанных оказался один из его операторов.