Срочная новость
This content is not available in your region

Афганистан

Талибы открыли стрельбу на демонстрации против Пакистана в Кабуле - корреспондент Euronews

 Euronews
euronews_icons_loading
Член "Талибана" контролирует улицу Кабула
Член "Талибана" контролирует улицу Кабула   -   Авторское право  Wali Sabawoon/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Талибы открыли стрельбу в воздух для разгона демонстрации против Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает собственный корреспондент Euronews в Афганистане Анелиз Боржес.

Как сообщает агентство AFP, около 70 человек собрались перед посольством Пакистана, "размахивая плакатами и выкрикивая антипакистанские лозунги". Как утверждается, талибы открыли огонь, чтобы разогнать протестующих.

Афганское агентство Asvaka сообщает, что талибы задерживают протестующих. По данным телеканала Tolo News, среди задержанных оказался один из его операторов.