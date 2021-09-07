Поклонники творчества французского актёра Жан-Поля Бельмондо скорбят о его смерти. За свою карьеру Бельмондо снялся в 80 фильмах самых разных жанров и признаётся одной из выдающихся фигур французского кино.

– Он ознаменовал период прекрасного сотрудничества итальянского и французского кинематографа, которое, надеюсь, ещё возобновится, – говорит итальянский актёр Тони Сервилло. – Он много работал в Италии, где встретил и свою любовь. Это действительно большая потеря для кинематографа.

– Мне вспоминается несколько фильмов, среди них «Сирена с „Миссисипи“» – отмечает французский актёр и режиссёр Дени Подалидес. Он обладал огромным обаянием. Помню, как увидел его фотографию из «Безумного Пьеро» и подумал: «Какой красавец!»

Многие любители кино также единодушны в своей оценке:

– Он великий актёр, очень обаятельный. Это был выдающийся человек, которого будет не хватать.

– Это был настоящий французский актёр, он снимался и в популярных фильмах, таких как «Страх перед городом», и в более изысканных, интеллектуальных, которые, возможно, менее известны, но столь же интересны. И его ценили очень разные зрители, поэтому, полагаю, сегодня все немного осиротели.