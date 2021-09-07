В Мадридском зоопарке родились панды-близнецы

У самки Хуа Зуйбы и самца Бин Синя родились чудесные близнецы. Малыши появились на свет с разницей в четыре часа.

Детеныши бамбуковых медведей рождаются практически без растительности на крошечном розовом теле, и полностью зависят от матери в течение первых четырех месяцев.

Центр по разведению и изучению больших панд в китайском Чэнду направил в Мадрид экспертов для родовспоможения. Специалисты из КНР помогут испанским ветеринарам заботиться о близнецах.

Большая панда является уязвимым видом. В настоящее время в дикой природе в Китае живут около 1800 панд. В Поднебесной бамбуковые медведи считаются национальным достоянием.

Пекин не разрешает вывозить этих животных, но одалживает за плату или в качестве дипломатического подарка дружественным странам. При этом панды остаются собственностью КНР.