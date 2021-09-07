Масштабные учения в Арктике

В Арктической зоне проходят межведомственные опытно-исследовательские учения, которые возглавляет МЧС России. В них принимают участие 6 тысяч специалистов. В ходе учений отрабатываются сценарии ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде и суше, а так же тестируются новейшие экипировка и техника.

Сообщается, что до конца 2025 года в РФ планируется создание трех арктических комплексных аварийно-спасательных центров и четырех поисково-спасательных подразделений.