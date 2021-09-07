Джозеф Стиглиц и Марио Монти о новой модели экономики

Пандемия Covid-19 спровоцировала невиданную рецессию и беспрецедентные ответные меры. Сейчас внимание переключается на то, что произойдёт после пандемии. Будет ли восстанорвление экономики устойчивым? Или кризис полностью трансформирует мир и живущих в нём людей? Чтобы обсудить эти вопросы, мы встретились здесь на ежегодном форуме Амброзетти, на озере Комо в Италии, с лауреатом Нобелевской премии Джозефом Стиглицем и бывшим премьер-министром Марио Монти.

Профессор, спасибо большое за участие в Глобальном диалоге. Мы наблюдаем рекордные темпы восстановления экономики США. Значит ли, что политикам в США и Европе удалось избежать великой депрессии или её угроза ещё сохраняется?

Джозеф Стиглиц: В настоящее время я не беспокоюсь о значительном новом спаде. Европа проявляет больше сдержанности, чем Соединённые Штаты. В начале программа восстановления была лучше в Европе, но Соединённые Штаты проявили больше смелости. Мы приняли законы о предоставлении помощи на сумму равную 25% нашего ВВП. Европа действует медленнее и даже, согласно принятым программам, потребуется год или два, прежде чем деньги начнут циркулировать.

— _То есть, на ваш взгляд, Европа должна делать больше, даже сейчас?

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— Я считаю, что она должна действовать быстрее и, наверное, масштабнее.

— Я считаю, что в Соединённых Штатах происходит переосмысление. Например, раньше считалось, и в США, и в Европе, что государство не должно заниматься промышленной политикой. А сейчас обе партии проголосовали за выделение огромных денег на изучение того, как повысить нашу конкурентность. Резкое изменение подхода. Об этом не так много говорят, но это фундаментальное изменение экономической модели. Наше крупное достижение — успешное снижение детской бедности. При Трампе миллиардерам и корпорациям снизили налоги. Сейчас политика развернулась на 180° от миллиардеров к большинству американцев.

— _Эти перемены придут и в Европу, на ваш взгляд?

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— Думаю, что да. Пандемия выявила и усугубила неравенство в наших обществах, показала, что цепь поставок — неустойчива. Рынок снова не сделал того, что̀ от него ожидали. Поэтому люди осознают, что нам нужно привести экономики к новому равновесию. Так называемая неолиберальная идеология, господствовавшая последние 40 лет, не принесла пользу обществу и должна быть переосмыслена.

— _То есть, на ваш взгляд, в ближайшем будущем государства будут играть бо́льшую роль?

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— Да, я так думаю. И по многим направлениям. Будет больше государственного регулирования. Если мы не хотим умереть от глобального потепления, нам потребуются новые законы о защите труда и о монополиях. Нам также потребуются государственные инвестиции. Потому что сейчас из не хватает, особенно в США, но также и в Европе. Я надеюсь, что в будущем это будет исправлено.

Профессор Монти, спасибо за участие в нашей программе. Я хотела бы начать, конечно, с восстановления экономики после пандемии и связанного с ней кризиса. Утверждается, что экономический рост возвращается. Будет ли он устойчивым для всех?

Марио Монти: Этот рост происходит благодаря огромной денежной, финансовой и налоговой поддержки со стороны Европейского союза и отдельных государств. Будет ли такой рост устойчивым? Не совсем. Для придания ему устойчивости странам потребуется провести реформы, предлагаемые ЕС и которые должны сопровождать эти крупные финансовые вливания. Провести их будет непросто, потому что структурные реформы страны проводят, как это хорошо знают в Греции и Италии, только оказавшись на краю гибели. А сейчас положение не катастрофично. Сейчас государства получают деньги в обмен на реформы. Экономический рост окажется устойчивым в той мере, в какой эти реформы будут эффективны.

— _Заглядывая в будущее после пандемии, какие экономические меры должны принимать правительства, чтобы изменить экономическую модель?

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— Я не считаю, что Европа должна полностью изменить свою экономическую модель. Она основана на ряде принципов - назовем их социальной рыночной экономикой — которые я считаю правильными. Особенно если сравнить её с США и Китаем. Вопрос в том, как настроить наши социальные рыночные экономики так, чтобы они были более социальными и, в то же время, с более эффективно функционирующим рынком без конфликта между этими двумя принципами. Но, разумеется, во время пандемии ЕС перестал пользоваться своими обычными инструментами, правилами оказания помощи государствам, налоговыми правилами, пактом стабильности, денежной политикой в том виде, в каком оно обычно проводится ЕЦБ. Где-то через год всё это нужно снова восстановить, потому что Европа не может жить без набора правил.

— _На ваш взгляд, государства будут играть бо́льшую роль?

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— Тенденция уменьшения роли государства, начавшаяся в эпоху Рейгана и Тэтчер, вероятно, подошла к концу. Но, с другой стороны, наши государства не смогут бесконечно функционировать с огромным дефицитом бюджета. Поэтому важно, чтобы государства, играя бо́льшую экономическую роль, делали это способами не очень обременительными для бюджета.