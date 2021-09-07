В ЕС обсудили права афганок

Европарламентарии призывают страны мира мира поддержать соблюдение прав женщин и девушек в Афганистане. Прошедшие дебаты парламентского подкомитета по правам человека были посвящены новым рискам в связи с захватом власти талибами. Участники совещания заявили о беспокойстве, но призвали воздержаться от алармизма.

Тем временем в самом Афганистане женщины сообщают об ущемлении их прав. В одной из школ Мазари-Шарифа вместимостью четыре тысячи человек число учениц с приходом талибов сократилось вдвое. "Они говорят, что нам можно учиться до шестого класса, а потом все, - рассказывает местная школьница. - Еще обещают вводить ограничения в выборе знаний, так что девочки не смогут стать учителями или врачами".

На недавний акции протеста в Мазари-Шарифе талибы разгоняли демонстранток с применением оружия. Десятки женщин требовали равных с мужчинами прав и доступа к министерским постам в создаваемом правительстве. Одна из участниц демонстрации заявила: "Мулла Барадар сказал, что они дадут работу женщинам, но не на высших уровнях власти. Мы с таким подходом не согласны, ведь среди нас немало тех, кто содержит семьи".

Придя к власти, талибы обещали дать женщинам возможность участвовать в будущем правительстве, однако ситуация на местах зачастую говорит об обратном: из Афганистана приходит заслуживающая доверия информация о насильственных браках, запрете на посещение учебных заведений для девушек, увольнениях женщин с занимаемых должностей, насаждении ношения паранджи.