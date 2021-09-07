Еврокомиссия требует оштрафовать Варшаву

Задержка Польши с исполнением постановления о прекращении вмешательства властей в независимость судебной системы страны должна караться ежедневными штрафами до тех пор, пока нормы законодательства не будут пересмотрены. Таково требование Еврокомиссии, которая подала против Варшавы иск в Европейский суд. Прецеденты таким мерам имеются.

Дидье Рейндерс, комиссар ЕС по юстиции:

"Если оглянуться в прошлое, то мы увидим, что в своё время суд вынес решение о выплате примерно 100 тыс евро ежедневного штрафа по делу о польских лесах, а по делу о шахтах в Чешской Республике были наложены финансовые санкции в размере 5 млн евро в день. Так что я уверен, этого должно быть достаточно, чтобы оказать реальное давление на Польшу".

Главный суд Европы, Европейский Суд, потребовал в июле от Польши распустить так называемую "Дисциплинарную палату Верховного суда" - орган, участвовавший в процессе наказания и увольнения судей польскими властями.

Варшава пообещала выполнить постановление, попросив несколько месяцев на то, чтобы адаптировать систему - заседание Конституционного суда по этому вопросу запланировано на 22 сентября. Но в Брюсселе считают, что в задержке нет необходимости, и Польша должна быть за неё наказана.

Представитель польского правительства сообщил Euronews, что выполнение предписания Европейского суда возложено на Верховный суд страны. "В Польше исполнительная власть независима от судебной", - утверждает Беата Шидло, депутат Европарламента от правящей партии и бывший премьер-министр Польши. В своём Twitter она написала:

"Еврокомисся утверждает, что заботится о "независимости судебной системы", но в то же время требует финансовых штрафов для Польши, тем самым также препятствуя независимости судебной власти в стране. Это абсурд!"

А Брюссель между тем подал и другой судебный иск против Варшавы за невыполнение ещё одного постановления Европейского суда "о вмешательстве в дела судей".