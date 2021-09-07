Бразилия: сторонники Жаира Болсонару осадили Верховный суд

Тысячи сторонников Жаира Болсонару отметили день независимости Бразилии штурмом Верховного суда. Чтобы сдержать толпу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Весь последний год рейтинг бразильского президента стремительно падает: против него играет неэффективная борьба с пандемией и противостояние с Верховным судом.

«Мы больше не будем мириться с мерами, действиями и фактами, которые противоречат Конституции», — заявил на митинге Жаир Болсонару, прилетевший на встречу со сторонниками на вертолете.

Жаира Болсонару обвиняют в коррупции при закупке индийской вакцины Covaxin и публикации фейковых новостей, посягающих на легитимность выборов.

«Ему не позволяют править! Бразилией хочет руководить Верховный суд. Но мы его не выбирали. Мы выбрали Болсонару!» — говорит один из сторонников президента Бразилии.

В июле Верховный суд постановил начать против Болсонару уголовное расследование. В ответ на это глава страны обвинил судебную власть в попытке заблокировать его реформы.

В итоге общество раскололось надвое. Во вторник противники бразильского президента также устроили шествие.