Австрия прощается с пандемией

В Австрии пандемия коронавируса объявлена завершенной для полностью привитых граждан. Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц. Он уточнил, что окончание пандемии не означает исчезновение коронавируса, который, по оценкам, останется в популяции на годы.

Курц с телеэкрана пообещал вакцинированным соотечественникам, что для них новых локдаунов не будет. Одновременно канцлер признал что те, кто решил не делать прививку, должны быть готовы к ограничениям в ежедневной жизни.

Австрийский канцлер - противник обязательной вакцинации. Он обратился к населению на фоне роста числа случаев заражений коронавирусом. Армия заболевших увеличивается с середины августа, однако пиковых показателей ноября 2020 и апреля этого года Австрия пока не достигла.