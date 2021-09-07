Турция: нетерпимость к мигрантам растёт

С 2016 года Турция стала одним из крупнейших в мире центров по приёму мигрантов после соглашения, достигнутого с Европейским союзом во время кризиса беженцев. Но экономическая нестабильность, усугубленная пандемией коронавируса, привела к недовольству такой политикой внутри страны.

Этот 20-летний афганец из Кундуза добрался до Турции после трёхнедельного перехода через Пакистан и Иран два года назад, нашёл работу в кафе быстрого питания в Стамбуле и больше половины зарплаты отправлял своей семье в Афганистан. Теперь Гавсуддин Мубариз боится депортации:

"_Турки поднимают шум и говорят: "Мы не хотим иностранцев, мы не хотим афганцев или сирийцев". Что нам делать? У нас нет выбора. Вы знаете ситуацию в Афганистане: "Талибан" там всё захватил. Наш президент сбежал, к сожалению, он покинул страну. А мы застряли посередине". _

По данным социсследований 85% респондентов выразили обеспокоенность в связи с прибытием беженцев из Афганистана после прихода талибов.

"Мы чувствуем это негативное к нам отношение. Когда вы идёте по улице или едете в автобусе, то слышите, как люди говорят: "Опять эти афганцы", - говорит Хабиб Узбек. владелец магазина в Зейтинбурну.

"Граница - это наша честь" - такие плакаты развесила в Стамбуле Республиканская партия Турции, выступающая против приёма мигрантов. В ответ на растущее общественное недовольство , афганцев стали арестовывать и помещать в центры депортации. Мигранты говорят, что жить им становится всё сложнее.

Дениз Сенол Серт работает в университете Özyeğin University на кафедре международных отношений. Она делится своими наблюдениями:

_"Я вижу, что пока эта конкуренция за ресурсы продолжается между самыми уязвимыми слоями населения - будь то афганцы, сирийцы или турки и курды - то эта ненависть к чужим будет расти". _

Страх заставил многих афганцев вести себя как можно тише. На улице они стараются сделаться незаметными, а поле, на котором когда-то играли по воскресеньям в крикет против своих пакистанских соседей, простаивает уже несколько месяцев.