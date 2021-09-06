Венеция: стирая границы между игровым и документальным кино

Актерский состав фильма «Утраченные иллюзии» вместе с режиссером Ксавье Джанноли вышел на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Главные роли в картине исполняют Сесиль де Франс и Бенжамен Вуазен. Фильм основан на одноименной книге Оноре де Бальзака и рассказывает о соблазнах славы, литературном мире и журналистике XIX века.

Шарлотта Генсбур и Тим Рот сыграли в фильме «Закат» мексиканского режиссера Мишеля Франко. Это история сплоченной британской семьи, которая проводит отпуск в Акапулько, но внезапно их идиллия разрушается, а главный герой сталкивается с насилием и одиночеством.

«Он идет на прогулку. Насилие и отсутствие насилия, красота природы вокруг и безобразность. Он находит себя внутри всего этого и принимает всё, что его окружает», — говорит исполнитель главной роли, актер Тим Рот.

А «Дыра» режиссера Микеланджело Фраммартино снята в самой глубокой пещере Италии. Лента рассказывает о группе спелеологов, которые пытаются определить её точную глубину. В фильме нет профессиональных актеров и закадровой музыки. Критики отмечают, что картина стирает границы между игровым и документальным кино.