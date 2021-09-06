Блэр предупреждает об угрозе исламизма

Выработать единый подход к борьбе с фундаменталистской идеологией призвал международное сообщество бывший премьер министр Великобритании Тони Блэр. Выcтупая в понедельник в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI), он назвал исламизм "первоочередной угрозой" для стран Запада и всего мира в целом.

"Наша переделка (Афганистана) провалилась не потому, что люди не хотели переделывать страну. Конечно, мы могли бы переделать лучше, но афганцы не выбрали захват власти "Талибаном". Последний опрос общественного мнения в 2019 году показал, что у талибов 4 % поддержки среди афганского народа. Они завоевали страну насилием, а не убеждением. Барьером на пути построения нации обычно являются не люди, а слабый институциональный потенциал и управление, включая коррупцию, на протяжении многих лет", - сказал Тони Блэр.

Одним из главных препятствий на пути гибридного решения проблемы Тони Блэр считает стремление властей западных стран избежать гибели среди военных, размещаемых за рубежом. Он подчеркнул, что европейские страны должны быть способны действовать и без поддерджки США, так как они первые столкнутся с последствиями исламизма. в том числе и миграционным кризисом:

"Для Европы и НАТО существует также дополнительный вызов. Стало ясно, что Америка решила в обозримом будущем максимально ограничивать проведение военных операций".

Тайг Энрайт, Euronews:

"Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр отметил 20-ю годовщину событий 11 сентября, предупредив, что западные демократии по-прежнему сталкиваются с угрозой аналогичных нападений радикальных групп, которые, по его словам, могут обратиться к биотерроризму. Лидер, который был надёжным партнёром США во время вторжения в Ирак и Афганистан также призвал своих преемников не обольщаться мыслью о том, что военная сила может использоваться для защиты и экспорта демократических ценностей в то время, когда президент Джо Байден оправдал уход США из Афганистана, сказав, что эта страница перевернута и сменилась национальным строительством".