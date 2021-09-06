Младший сын Муаммара Каддафи покинул Ливию

Вышедший из тюрьмы в Триполи Саади Каддафи, младший сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, покинул страну. Как сообщают местные СМИ, мужчина вылетел в Турцию из международного аэропорта Митига после вынесения ему оправдательного приговора.

Саади Каддафи - третий сын убитого осенью 2011 года ливийского руководителя. После свержения режима, он бежал в соседний Нигер. В 2014 году был экстрадирован властями этого африканского государства. Несколько лет Саади провел в тюрьме, отбывая наказание за преступления, совершенные против манифестантов в 2011 году. Саади, который был профессиональным футболистом, так же обвиняли в убийстве в 2005 году тренера футбольной команды "Аль-Иттихад".

Брат Саади Сейф аль-Ислам по-прежнему находится под домашним арестом, несмотря на то, что с него были официально сняты все обвинения. Третий сын Муаммара Каддафи Муатассим был убит вместе с отцом.