Один из лидеров оппозиции Беларуси Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы

Минский областной суд вынес решение по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и юриста Максима Знака: Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы, Знак - к 10. Вины своей они не признали.

Процесс за закрытыми дверями прошёл в ускоренном режиме и длился всего несколько недель. С присутствующих брали подписку о неразглашении.

Подсудимые обвинялись в заговоре с целью захвата власти, в публичных к этому призывах и в создании "экстремистского формирования". Они находились под стражей вплоть до вынесения приговора: Колесникова - в следственной тюрьме №8 в Жодино, Максим Знак -в СИЗО №1 на улице Володарского. Оба работали ранее в избирательном штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, после его задержания приняли активное участие в избирательной кампании Светланы Тихановской, а затем вошли в президиум Координацинного совета оппозиции.

Мария Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, Максим Знак - усиленного. Правозащитные организации признали обоих политическими заключёнными.

Оглашение приговора столо единственной открытой частью процесса, но многих представителей СМИ в зал так и не пустили.

Подробнее о деле Колесниковой можно узнать здесь.