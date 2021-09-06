В Беларуси задержана россиянка за клевету в адрес Лукашенко

В Беларуси задержана россиянка Ирина Викхольм, ее обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

"Желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", — сообщила прокуратура Белоруссии 1 сентября.

Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщал, что 58-летняя Викхольм находится в СИЗО в Бресте с мая. Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 367 УК РБ ("Клевета в отношении президента"). По версии обвинения, россиянка опубликовала в Twitter фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства". Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание за клевету в отношении президента страны - пять лет лишения свободы. Прокуратура Бреста 1 сентября сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении россиянки, которой инкриминировано распространение заведомо ложных измышлений, позорящих президента Республики Беларусь, и обвиняя его в тяжком преступлении.

Белорусские власти уведомили посольство России о задержании Викхольм в Бресте. По словам пресс-секретаря дипмиссии Алексея Маскалева, у задержанной есть адвокат, который занимается ее делом, жалоб на условия содержания она не высказывала. "Дипломаты следят за ситуацией, необходимая консульская поддержка ей оказана", - добавил Маскалев.