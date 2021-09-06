Викинги и англосаксы нашли друг друга на поле боя в Восточной Англии

Викинги и англосаксы снова сошлись на поле боя в Восточной Англии. На этот раз в рамках реконструкции битвы при Холме 902 г. Участники сражения подготовили костюмы и оружие в соответствии с образцами X столетия.
Реконструкторы рассказывают, как ради любимого дела отращивают бороды и меняют внешность — ведь современные люди очень не похожи на викингов. Некоторые осваивают средневековые ремёсла, например, кузнечное дело, которое демонстрировали гостям фестиваля. «Павших» на поле боя было много, но по итогам праздника никто не пострадал.
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