Взгляд на наш мир из будущего

Новая художественная выставка "The Bounty Killart. Взгляд из будущего: раскопки луккского храма XXI века" в Санкт-Петербурге - приглашает увидеть наш сегодняшний мир из будущего. Посетителям предлагается посмотреть на произведения искусства нашей эпохи глазами людей, которые будут жить здесь в 3115 году, то есть более чем через тысячелетие.

Коллекция древних скульптур при помощи современных электронных устройств приспособлена для критического осмысления нашего образа жизни.

Что, если бы мифологические персонажи, такие как Сизиф Гомера, римская богиня Венера или раннехристианский святой Себастьян имели доступ к нашим современным электронным устройствам?Это необычное сочетание старины и современности находится в Музее современного искусства Эрарта. Оно создано итальянским дуэтом Диониджи Биолатти и Гуальтьеро Якопо Марчиоретто, известным как The Bounty Killart.

Художники рассуждают о проблемах сегодняшнего дня и нелепых поисках партнера на Tinder, о цифровом изменении наших лиц для общего признания, о тяге к созависимым отношениям, о страсти к потреблению вместо творчества и бессмысленности политических протестов.

Выставка продлится до 9 января 2022 года.