Чиновники минздрава Бразилии сорвали матч чемпионата мира по футболу

Представители бразильского агентства по надзору в сфере здравоохранения сорвали отборочный матч чемпионата мира по футболу между национальной сборной и командой Аргентины. Встреча, которую называли одним из самых ожидаемых спортивных событий для Южной Америки в этом сезоне, была прервана на десятой минуте.

В разгар матча чиновники в сопровождении полиции вышли на поле и предъявили четверым аргентинским игрокам уведомление о депортации. Их обвиняют в грубом нарушении санитарных правил: футболисты прибыли в Южную Америку из Великобритании и должны были провести две недели в изоляции. В бразильском минздраве говорят, что они пытались скрыть детали о своих путешествиях, чтобы избежать карантина, хотя ещё недавно участвовали в матчах Премьер-Лиги.

Аргентинцы настаивают на том, что встреча чемпионата мира проходила по санитарному регламенту, одобренному на международном уровне, а игроки сборной находились в так называемом «пузыре», то есть избегали контактов с посторонними.