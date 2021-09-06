Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

Ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо. Французский актер, о кончине которого сообщил его адвокат, умер в Париже в возрасте 88 лет. Французы ласково называли его "Бебель". Бельмондо обожали за яркую и необыкновенно легкую игру, за то, что он не был таким как все. Дерзкий, неотразимый, веселый, с открытым взглядом и обворожительной улыбкой.

За свою шестидесятилетнюю карьеру Бельмондо снялся в более чем 80 фильмах и стал национальным достоянием Франции. Свои лучшие роли актер сыграл у режиссеров французской "новой волны": Жана-Люка Годара, Луи Маля, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля. Оглушительный успех и мировую известность Бельмондо принесла картина Годара "На последнем дыхании". Одним из важных творческих достижений актера стала главная роль в картине Жоржа Лотнера "Профессионал".

Последний художественным фильм Бельмондо - лента Франсиса Люстера "Человек и его собака", вышедшая на экраны в 2009 году (на съемочную площадку Бельмондо возвратился после перенесенного в 2001 году инсульта). В 2015 Бельмондо объявил о завершении карьеры.

14 июля 2019 года актера наградили орденом Почетного легиона Франции.