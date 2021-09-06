Панджшер - под контролем талибов

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило о взятии под полный контроль последнего оплота сопротивления - провинции Панджшер. Возглавивший не подчинившийся талибам Фрон национального сопротивления Ахмад Масуд призвал всех жителей страны встать на борьбу с радикалами, а международное сообщество - осудить действия "Талибана" и его помощников.

Талибы считают, что война окончена и грозят репрессиями:

"Если кто-либо в любой части страны вызывает беспорядки и бунты и совершает действия, которые могут привести к войне ... Исламский Эмират Афганистан очень серьёзно будет к этому относиться и никогда не позволит никому действовать против системы, против народа Афганистана и наших интересов ", - сказал представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

Ранее Ахмад Масуд заявил, что сопротивление прекратит огонь, если боевики выведут свои войска из Панджшера. Он предлагал талибам создать объединённое правительство, но они на это не согласились.

Захват Панджшера талибами осудил Иран:

"Новости, поступающие из Панджшера, по-настоящему тревожные. Вчерашнее нападение решительно осуждается. Что касается вопроса Панджшера, я настаивал на том, чтобы он был разрешён путём диалога в присутствии всех афганских старейшин", - сказал представитель иранского внешнеполитического ведомтсва, рассказав о том, что жителей провинции морили голодом и отключали им свет и воду.

Лидеры сопротивления сообщали о том, что против них вместе с талибами против них действуют и иностранные силы, в частности, Пакистан, призывая осудить это вмешательство.

По некоторым данным, талибы могут передать Китаю и Пакистану авиабазы Баграм и Кандагар, что может иметь серьёзные последствия для других международных игроков, и в первую очередь для Индии.