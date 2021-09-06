"Мы не можем получить свои деньги"

Анелиз Боржес, Euronews, Кабул:

Вот уже несколько дней в Кабуле повторяется сцены подобные этой... Тысячи людей выстраиваются в очереди у банков, пытаясь получить наличные. Граждане ждут возможности снять со счетов двадцать тысяч афгани - или двести долларов. Такое ограничение установили талибы, поскольку в стране наблюдается нехватка твердой валюты. Многие из этих людей говорили мне, что у них есть семьи, компании, что сотрудникам надо выплачивать зарплату... Мужчины утверждают, что приходят сюда не первый раз, но так и не получают доступ к своим средствам:

"Я приходил сюда трижды, в течение трех дней, в пять часов утра и ждал до четырнадцати часов. Два дня я не мог получить свои деньги".

Большинству людей нечего есть, потому что их наличные деньги лежат в банках, а банки заблокировали выдачу наличных. Они не платят деньги людям. Есть семьи, есть дети, женщины, девушки в больницах, у которых нет средств, чтобы заплатить за лечение. Мы не знаем, кому звонить, к кому обращаться. В настоящее время здесь нет правительства. "Талибан" заблокировал все и везде. Это критическая ситуация.

Мы все еще ждем известий о том, кто непосредственно будет управлять страной. "Талибан" обещал огласить список министров в своем правительстве, но до сих пор так и нет новостей, касающихся нового режима. Однако есть сообщения о разногласиях в самой группировке, которые объясняют эту задержку с формированием правительства.

Талибы знают: действовать нужно быстро с тем , что бы они смогли добиться признания и получить помощь со стороны международного сообщества. Многие страны заявляют, что держат открытыми каналы для связи с "Талибаном". Накануне в Кабуле состоялась первая для талибов встреча на высшем уровне. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам прибыл в столицу Афганистана, что бы подтвердить обязательства ООН в отношении этого государства и его наиболее уязвимой части населения, заявив, что ООН продолжит поддерживать простых афганцев.