Афганские беженцы в Великобритании: затянувшийся карантин

С начала августа Великобритания вывезла из Афганистана, по официальным данным, более 8 тыс. беженцев. В соответствии с санитарными правилами они должны были провести десять дней на карантине. Но даже по истечении этого срока некоторые афганцы вынуждены оставаться в гостиницах. Он до сих пор не знают, где будут жить дальше.

«Я не мог поверить в то, что нам придется бежать. Но это было необходимо, чтобы спасти наши жизни»

Министерство внутренних дел Великобритании заявляет, что те, кто помогал британским силам в Афганистане, смогут навсегда остаться в Соединённом Королевстве. Остальные получат пятилетние визы с разрешением на работу.

«Очень много неопределённости в жилищных вопросах, - говорит Фахим Зазай из Афганского центра социальной помощи. - Неясно, что им делать дальше, как быть с детьми, которым, конечно, надо пойти в школу. Людям нужна помощь».

О готовности разместить у себя эвакуированных из Афганистана сообщили уже более сотни муниципальных советов. Активисты опасаются, что этого будет недостаточно, особенно когда в Великобританию прибудут ещё 20 тысяч беженцев, которых Лондон согласен принять в ближайшие годы.