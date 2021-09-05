Поляки спорят о колючей проволоке и чрезвычайном положении на границе

Власти Польши заявляют о росте числа незаконных пересечений границы в последние месяц. Только за август зафиксированы свыше 3,5 тыс. таких нарушений. Варшава начала строить забор на польско-белорусской границе и объявила режим чрезвычайной ситуации в приграничных районах. Согласно соцопросам, большинство жителей страны поддерживает эти меры.

«Введение чрезвычайного положения, безусловно, обеспечит безопасность в районе польско-белорусской границы и облегчит работу пограничников, которые смогут сосредоточиться именно на охране государственной границы», — объясняет пресс-секретарь Погранслужбы Польши Катаржина Жданович.

Многие в Польши, между тем, воспринимают введение чрезвычайного положения критически. У границы за ситуацией наблюдают оппозиционные политики и активисты. Среди них — Петр Быстрянин из фонда «Оцаление»:

«Люди пытаются пересечь эту границу, чтобы попросить о помощи, так что ситуация действительно сложная. Но это никак не оправдывает чрезвычайное положение. По нашему мнению, его объявили только чтобы мы не могли помогать людям, контролировать действия правительства и фиксировать нарушения закона».

Фонд «Оцаление» разбил лагерь для работы с беженцами, которые уже более трёх недель находятся на границе. Активисты опасаются, что в их отсутствие права мигрантов не будут соблюдаться и им не дадут возможности подать прошение о предоставлении убежища. Деятельность фонда поддерживают, в частности, депутаты партии «Левые вместе».

«Чрезвычайное положение не вводили, когда был коронавирусный кризис, — замечает депутат Мацей Конечный. — А теперь решили ввести чрезвычайное положение, после того, как 30 человек помогли нескольким сотням из тех тысяч на границе подать на статус беженцев. В понедельник, судя по всему, парламент будет обсуждать чрезвычайное положение, и, конечно же, левые будут против».

Несмотря на недовольство политиков левого фланга, активистам и политики пришлось уехать. Приграничные районы были вынуждены покинуть и журналисты. Согласно новым правилам, в зоне действия чрезвычайного положения нельзя вести съёмку. Объединения журналистов говорят, что правительство ограничивает доступ к информации. При этом одного из сотрудников СМИ уже обвинили в нарушении постановления.