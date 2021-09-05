Чемпионат по стрижке маллет

Чемпионат Европы по стрижке маллет прошёл во французской деревушке Шенье департамента Крёз. Эта причёска была популярна в 80-х годах, её особенность в том, что волосы пострижены коротко спереди и по бокам, а сзади они остаются длинными.
Победу в чемпионате одержал дальнобойщик из Бельгии — Николя Вандеркелен. Победителя выбирали по самым громким аплодисментам.
Впервые мероприятие прошло в 2019 году в Бельгии, два года спустя организаторы решили провести чемпионат во Франции. В этом году в соревновании приняли участие около 500 человек.
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