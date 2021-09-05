Токио прощается с Паралимпийскими играми

В Токио красочной церемонией после 12 дней соревнований завершились Паралимпийские игры.

Российские спортсмены везут домой 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Отмечается, что это - лучший результат по числу наград за всю историю выступления страны на Играх, обеспечивший ей четвертое место в медальном зачёте.

Первое место в итоговом зачете заняла паралимпийская сборная Китая (96/60/51), компанию на "подиуме" ей составили паралимпийцы из Великобритании (41-38-45) и США (37/36/31).