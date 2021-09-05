Мировая премьера: на самолете в туннеле со скоростью 245 км/ч

Итальянец Дарио Коста изрядно обновил книги рекордов воздушной акробатики, пролетев через два автотуннеля неподалеку от Стамбула.

От взлета до выхода из второго туннеля полет длился 43,44 секунды, расстояние - 2260 м, максимальная скорость - 245 км / ч.

Коста тем самым установил сразу несколько рекордов в книге Гиннеcса: самый длинный туннель, пройденный самолетом (1610 м); первый полет самолета через туннель; самый длинный полет под твердым препятствием (1610 м); первый полет самолета через два туннеля; первый взлет самолета из туннеля.